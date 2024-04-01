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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Nisan 2024 12:13
Seçim parası ne zaman yatar?

İbanlar alındı ziraate gitmeye gerek yok sanırım. Ne zaman yatar acaba? Malum enflasyon ne kadar erken yatarsa o kadar değerli para

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