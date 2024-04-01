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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Nisan 2024 12:36
Asalet tasdik durumu ve idari soruşturma

Selamlar, asaleti tasdik olmamış polis memuruyken taksirli yaralama suçundan açığa alındım adli olarak şahısla uzlaştık konu görev istirhatli zamanımda gerçekleşiyor ve idari olarak 10 ay kısa süreli durdurma cezası istemiş müfettiş bende son yazılı savunmamı yaptım tecrübeli olan abilerim bu konuda samimi yol gösterecek var mı?


Android60
Genel Müdür
01 Nisan 2024 13:16

Taksitli yaralama trafik kazasımı ekip arabası ile mi yaptın normal kendi aracınla mı?


Android60
Genel Müdür
01 Nisan 2024 13:18

Aracı kullanırken alkollü müydün ve trafik kusuru sende mi?


Konan Bey
Aday Memur
01 Nisan 2024 13:20
silahla oldu hocam
Android60, 2 saat önce

Taksitli yaralama trafik kazasımı ekip arabası ile mi yaptın normal kendi aracınla mı?

Toplam 3 mesaj

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