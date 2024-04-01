Asalet tasdik durumu

Selamlar, asaleti tasdik olmamış polis memuruyken taksirli yaralama suçundan açığa alındım adli olarak şahısla uzlaştık konu görev istirhatli zamanımda gerçekleşiyor ve idari olarak 10 ay kısa süreli durdurma cezası istemiş müfettiş bende son yazılı savunmamı yaptım tecrübeli olan abilerim bu konuda samimi yol gösterecek var mı?

Selamlar, asaleti tasdik olmamış polis memuruyken taksirli yaralama suçundan açığa alındım adli olarak şahısla uzlaştık konu görev istirhatli zamanımda gerçekleşiyor ve idari olarak 10 ay kısa süreli durdurma cezası istemiş müfettiş bende son yazılı savunmamı yaptım tecrübeli olan abilerim bu konuda samimi yol gösterecek var mı?