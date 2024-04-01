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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Nisan 2024 12:36
Asalet tasdik durumu
Selamlar, asaleti tasdik olmamış polis memuruyken taksirli yaralama suçundan açığa alındım adli olarak şahısla uzlaştık konu görev istirhatli zamanımda gerçekleşiyor ve idari olarak 10 ay kısa süreli durdurma cezası istemiş müfettiş bende son yazılı savunmamı yaptım tecrübeli olan abilerim bu konuda samimi yol gösterecek var mı?

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