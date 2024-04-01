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Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


01 Nisan 2024 12:52
Secim sonuçları hayırlı ve ugurlu olsun..

Yerel secim sonuçları aciklandi.kazanan turkiye


gazanya
Daire Başkanı
01 Nisan 2024 12:53

Turkiyedeki siyasi partilerin hicbiri gereksiz degillerdir.siyaset uzmanlik isi..


gazanya
Daire Başkanı
01 Nisan 2024 12:55

Kazanan turkiyedir (!)...


gazanya
Daire Başkanı
01 Nisan 2024 12:58

Evet siyaset uzmanlık işidir. Türkiye kazandı. Sorun yaşamadan seçimi gerceklestirdi.

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