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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Nisan 2024 13:26
İşe başlama için 15 gün süre

Tebligat gelince mi aranınca mı başlar


hsnd
Başbakan Müsteşarı
01 Nisan 2024 14:30

Aradıkları için tebligat göndermeyebilirler bunu sormanız faydanıza olur. Ayrıca 15 günlük süre sözleşmeli personel için uygulanmayabiliyor bunu da sormalısınız. Bir de 15 gün mehil müddeti ikamet adresinizle memuriyet mahalli farklı ise geçerli.


Sinem677777
01 Nisan 2024 14:36

Hem aradılar hem tebligat verdiler tebligat mı geçerli süre

hsnd, 41 dk. önce

Aradıkları için tebligat göndermeyebilirler bunu sormanız faydanıza olur. Ayrıca 15 günlük süre sözleşmeli personel için uygulanmayabiliyor bunu da sormalısınız. Bir de 15 gün mehil müddeti ikamet adresinizle memuriyet mahalli farklı ise geçerli.


yusuferdugan
Aday Memur
01 Nisan 2024 14:53

tebligat eline ulaştıktan sonra

Sinem677777, 35 dk. önce

Hem aradılar hem tebligat verdiler tebligat mı geçerli süre


Sinem677777
01 Nisan 2024 14:55

Aradıklar pazartesi dediler ama çarşamba elime tebligat geldi şimdi çarşamba mı pazartesi mi

yusuferdugan, 18 dk. önce

tebligat eline ulaştıktan sonra


yusuferdugan
Aday Memur
01 Nisan 2024 15:00

Eğer süre ile ilgili bir şey söyledilerse onu geçerli say söylemedilerse genelde tebligat eline ulaştıktan sonra süre başlar.

Sinem677777, 16 dk. önce

Aradıklar pazartesi dediler ama çarşamba elime tebligat geldi şimdi çarşamba mı pazartesi mi

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