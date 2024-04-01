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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


01 Nisan 2024 13:48
Ulusal/Uluslararası dergi muamması ve etik durumu

İyi günler arkadaşlar. Önceki doçentlik yönetmeliğinde eğitim bilimlerinde SSCI ve alan indeksi dışında kalan ve Tr dizinde de taranmayan dergilerin nereye konulacağı konusu belirsizdi. Bu tarz dergilerde yayınlanan makaleleri Tr dizin dışındaki diğer ulusal hakemli dergi kısmına koyup etik yiyenler var. Yani dergi ülkemizde yayınlanan dergi ama başlığında "uluslararası" yazıyor. Bu derginin başındaki uluslararası ifadesini göstererek "bu dergi uluslararası olduğunu beyan ediyor ama siz ulusal kısımda puanlamışsınız" deyip etik veren juriler varmış. Bu sorun yeni yönetmelikte çözüldü gibiyse de yine benzer muamma var bence. Bir derginin ulusal veya uluslararası olduğunu nasıl kanıtlayacağız? Derginin başlığındaki "uluslararası" ifadesi yetiyor mu?

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