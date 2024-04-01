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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Nisan 2024 14:03
Temmuz zam

Arkadaşlar merhaba. Mart tahmini üç küsür. Yani üç aylık şu an toplam 15 görünüyor. Diğer üç ayda toplam 15 olsa diyelim, Temmuz?da altı aylık 30 enflasyon görünüyor. Enflasyon farkı 30 - 15 +10( toplu söz) = 25 almış oluyoruz değil mi? Hesap bu şekilde yapılıyor emin olmak için soruyorum? Bir de sizin tahmininiz nedir? Malum ekonomi kötü önünü görmek istiyor insan


kral122
Daire Başkanı
01 Nisan 2024 14:05

6 ay da 15 geçmesi gerekiyor mesela temmuz ayina kadar enflasyon 19 çıktı 19-15+10=14 alacaksin


satac123
Şube Müdürü
01 Nisan 2024 14:07

6 aylık enflasyon %30 olursa toplamda maaş artışı 130/115*110= %24,34 olur. Büyük ihtimalle de %20-25 arası olacak zaten.

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