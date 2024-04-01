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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Nisan 2024 14:19
Vekil. Sözleşmeli. ücretli öğretmen 5510 mu 5434 mü?
2008 öncesi Vekil öğretmenlik yapanlar 5434. ücretli öğretmenlik yapanlar 5510. Peki ya Sözleşmeli öğretmenlik yapanlar hangisi oluyor?

ice.mann
Memur
01 Nisan 2024 14:31

5434


KamudaMemur
Genel Müdür
01 Nisan 2024 14:36
eminmisiniz ? kaynak ? 2008 öncesi Sözleşmeli öğretmenlik şu anki Sözleşmeli öğretmenlik gibi değil. sigorta 4A dan yatmış.
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