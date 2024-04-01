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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Nisan 2024 14:21
Sözleşmeli Öğretmen Rapor

Sözleşmeli Öğretmen şehir dışından rapor aldığında maaşından kesinti olur mu belirli bir hakkı var mı yoksa direk kesinti mi olur


AtlantisMD
Aday Memur
01 Nisan 2024 14:43

soröğretmenim sayfasında olması lazım ya da yönetmeliğe bakabilirsin

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