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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Nisan 2024 14:35
Yeni atanan biyolog maaşı

Yeni atandım hayırlısıyla. İstanbul Haseki gibi bir hastanede biyolog maaşı ne kadardır. Taban ve ek ödeme şeklinde.


yusuferdugan
Aday Memur
01 Nisan 2024 14:49

Hayırlı olsun. Maaş hesaplamadan bakarsan gerçeğe yakın sonucu gösteriyor.

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