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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Nisan 2024 14:41
Personel alımında evrakları teslim ettim halde bir problem olup evrakların gitmedi yok burda diyebil

Personel alımında evrakları teslim ettim halde bir problem olup evrakların gitmedi yok burda diyebilirler mi evrak teslim tutanağı imzaladım ama onlarda bu tutanak ispatlıcak belgem yok


memurbeydiyiceksiniz
Aday Memur
01 Nisan 2024 14:51
sürekli hesap açıp aynı başlığı açıyorsun. bekle ve gör

Sinem677777
01 Nisan 2024 14:53

Sana mı soracaktım lan 500 tane açarım

memurbeydiyiceksiniz, 21 dk. önce
sürekli hesap açıp aynı başlığı açıyorsun. bekle ve gör

memurbeydiyiceksiniz
Aday Memur
01 Nisan 2024 14:54
şikayet ettim. kolay gele yeni hesaplarda
Sinem677777, 19 dk. önce

Sana mı soracaktım lan 500 tane açarım

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