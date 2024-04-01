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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Nisan 2024 14:52
Maaş promosyonunu vermeyen bankaya ne yaptırımı uygulayabiliriz?

BAşka kurumdan nakil geldim. Geldiğim yerde promosyon aldım ve iade etmedim çünkü sözleşmesinde nakil giden personel hak etmediği tutarı geri ödemek zorunda değildir ibaresi var yani geri istemiyor banka zaten bu parayı. Mevcut kurumumun anlaşmalı oldugu banka orada iade etmemişsiniz burada alamazsınız diyor fakat bankalar farklı neden alamıyorum onu anlamadım. Bizim muhasebe de aynı fikirde kimin parasnı kimden esirgiyolar anlamadım gitti. Kendi kurumumdakilerle kötü olmamak için konunun üstüne gitmedim ama bankaya nasıl bi yaptırım uygulayarak hakkımı alabilirim?

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