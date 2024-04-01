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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Nisan 2024 15:22
VHKİ VE TIBBİ SEKRETER

Merhaba arladaşlar bir konıda bilginize başvuracaktım.

VHKİ Tıbbi Sekreterin sorumlusu olabilir mi?


lDeimosl
Genel Müdür
01 Nisan 2024 16:21

VHKİ genel idare hizmetleri sınıfıdır, idari mali işler müdürü. Tıbbi sekreter sağlık hizmetleri sınıfıdır, sağlık bakım hizmetleri müdürü.

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