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KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


01 Nisan 2024 15:25
Önceki dönem Kpss puanları

Arkadaşlar öncelikli merhabalar. Eski dönem (on katı kuralı geldikten sonra ki dönemler) POMEM KPSS puanlarının kaç ile kapattığını nereden öğrenebilirim veya bilen arkadaşımız varsa yazarsa çok sevinirim. iyi günler.

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