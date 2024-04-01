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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


01 Nisan 2024 15:56
Aile Bakanlığı 8000 Personel Alımı Sonuçları

Merhaba Arkadaşlar,

Son başvuru tarihi üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen hala sonuçlara ilişkin bir gelişme yok. Duyum alan vs var mı diye sormayacağım çünkü yetkililer dışında bilgi verecek herkesin ağzından / klavyesinden çıkacak kelimeler yanıltıcı olabilir ve çoğu zaman da yanıltıcı oluyor.

Ancak bu başlık altından kaç puanla hangi branşlara başvuru yaptığımıza dair paylaşımlar yaparsak en azından fikir yürütebiliriz diye düşünüyorum.

Puan : 85

Bölüm : Elektrik Mühendisliği

Atanmam zaten zor ancak paylaşımlarınız fikir vermek açısından oldukça yardımcı olacaktır.

Herkese şimdiden hayırlı olsun.

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