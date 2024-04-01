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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Nisan 2024 16:36
Bayramdan önce maaş yatacak mı?

Bir çok aynı konuda konu açılmış ama kimse elle tutulur bir belge ile gelmedi ben yatmayacagına kendimi inandırıyorum kendinizi ona göre ayarlayın değerli arkadaşlarım


M Can
Genel Müdür
01 Nisan 2024 16:40

Hazine Bakanlığının açıklaması varken ne belgesi bekliyorsunuz ? Maaşlar ayın 15'inde yatacak.

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