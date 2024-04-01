Seçim sonuçları ve MEB

Ben baya olumsuz bir etkisi olduğunu düşünüyorum :)) Bakan Şimşek'in emekli kadar alım yapacağız sözü ile Yusuf Tekin'in mülakatı diretmesinden dolayı

Ben baya olumsuz bir etkisi olduğunu düşünüyorum :)) Bakan Şimşek'in emekli kadar alım yapacağız sözü ile Yusuf Tekin'in mülakatı diretmesinden dolayı