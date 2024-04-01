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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Nisan 2024 17:01
Seçim sonuçları ve MEB
Arkadaşlar merhaba sizce Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu seçimlere etkisi olmuş mudur? Olmuş ise tahmini oran yüzde kaçtır ?

Kagiş
Müsteşar
01 Nisan 2024 17:10

Ne gibi bir etkisi olacak acaba!? Ne bekliyorsunuz azizim?)))


HakanMatt
Şube Müdürü
01 Nisan 2024 17:12
Ben baya olumsuz bir etkisi olduğunu düşünüyorum :)) Bakan Şimşek'in emekli kadar alım yapacağız sözü ile Yusuf Tekin'in mülakatı diretmesinden dolayı
Kagiş, 7 dk. önce

Ne gibi bir etkisi olacak acaba!? Ne bekliyorsunuz azizim?)))

Toplam 2 mesaj

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