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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Nisan 2024 17:18
Sen misin memur emeklisine 12300 tl kesik atan

3600 sözü verip 4 yıl sonra gerçekleştirip, 6 ay sonra 12300 tl olarak geri alan hükümete elbet bir bedeli olacaktı.

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