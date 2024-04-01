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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Nisan 2024 17:18
senmisin memur emeklisine 12300 tl kesik atan
3600 sözü verip 4 yıl sonra gerçekleştirip, 6 ay sonra 12300 tl olarak geri alan hükümete elbet bir bedeli olacaktı.

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