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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Nisan 2024 17:56
Hemşire Memur belediyeye geçiş

Merhaba arkadaşlar sağlık bakanlığında ilçe devlet hastanesinde kadrolu hemşire olarak çalışmaktayım yaşadığım ilçenin belediyesine hemşire olarak ya da düz memur olarak sınavsız geçebilme imkanım var mıdır?

Bilenler yardımcı olursa memnun olurum.

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