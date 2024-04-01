İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


01 Nisan 2024 18:30
Kimsin

Kimsin

...

Kim bilsin ne eksik nesi ki eksik, nesin

Kim bilir ne fazla nesi ki fazla, nesin

Allah Allah kaldırdım göğe üç hilali

Hasreti ve kokusuyla kırmızı rengi

Gündüz gece Kızılelma ya gidiyorum

Ozanım Barış doğru söz yaz söyle kimsin

Ali abadanım, Peygamber ailesinden

Bozkurtum Muhiddin ibni Arabiden

...

Barış Sağlam

Çok Yazılan Konular

Son Kelimeyi Alıp Başa KoyalımİzmaritŞu An Ne Dinliyorsunuz?Tersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...Hangi kitabı okuyorsun?Ozanlardan seçkiler...Bir kitap önerisiBiliyor musun?En pentenle tatlı rüyalarNöbetçi Müzik Dükkânı

Sözlük

Seni seviyorum,biliyorsun değil mi? 2 Cindy4love 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 3 zaaaaaaaaaaaaaa xd xd 1 Hislerinize tercüman olan şiirler 1 seçimden önceki son sözleri 2 Çocuklara babalarinin yeteneklerine göre degil kendi yetenekleri 1 yalan makinesi 1 Tahammül gücünü kaybetme nedenleri 1 yozgat 4

Son Haberler

Bakan Fidan'dan peş peşe önemli görüşmelerÖnder Kahveci: Memur maaşları bayram öncesinde ödenmeliAnkaralılar, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirlediBorsa günü yükselişle tamamladıBelde statüsü kazanan Kalfat, 15 yılın ardından belediye başkanını seçti

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri