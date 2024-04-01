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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Nisan 2024 18:48
Eş durumu

Adalet bakanlığında kadrolu memur olan ve şu an çocuktan dolayı ücretsiz izinde olan eşimden dolayı bu Yaz eş durumu tayini isteyebilir miyim? Ücretsiz izinde olmak eş durumu tayini istemeye engel midir?; göreve başlaması gerekiyor mu benim tayin hakki için?

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