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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Nisan 2024 19:17
Ucube seçim sistemini değiştirelim: E - seçim!

Şu ucube, çağdışı seçim sistemini değiştirelim artık.

On binlerce görevli (başkanı, memuru, müşahiti, üyesi)

milyonlarca israf edilen kağıt (zarflar, oy pusulaları, kalemler vb),

uzayan sıkıntılı sayım döküm işlerinin yol açtığı yoğunluk artık ortadan kaldırılmalı.

Bu seçim sistemi tartışmalara, kavgalara, yaralanma ve ölümlere de zemin hazırlıyor. Buna da artık son vermek lazım.

Bu seçim sistemi maddi, ekonomik olarak da çok ciddi maliyete ve israfa yol açıyor. Görev alanlara ödenen para, kağıtlara, kaleme, gidiş geliş yol ücretlerine vs harcanan para çok çok fazla, astronomik rakamlara ulaşıyor. Maddi külfet. Buna da dur demek gerekiyor.

Peki çare ne? Çare e - seçim, online seçim.

Kim ne derse desin daha ekonomik olur, daha kolay olur, sonuç daha hızlı belirlenir, kavga dövüş tartışma olmaz, aksine daha insani olur, vs...

İstenirse yapılır. Yapılması sağlanır. Her türlü önlem alınır, siber güvenlik ve şeffaflık oluşturulabilir. Bu imkan var.

Türkiye online, e-seçim şeklinde çağdaş seçim sistemini kurmalıdır. Üzerinde düşünülürse daha iyisi mümkün.


jajacoelho
Genel Müdür
01 Nisan 2024 19:26

dün gece 03te eve gelmiş biri olarak söyleyeyim bu sistem kesinlikle çok yorucu yıpratıcı nalet bir sistem ancak dün akşamki sonuç ilk defa uygulanan bir e-seçim sonrasında oluşsaydı binbir türlü senaryo konuşulurdu..sistem hacklendi denirdi, kimse güvenmezdi inanmazdı..bireylerin tamamının kişisel verilerini koruyamayan bir ülkenin 60 milyon kişinin katıldığı bir e seçimi uygulayabileceğini düşünmüyorum..keşke güvenli olsa da bu ilkel seçimden kurtulsak ama ne mümkün


Kagiş
Müsteşar
01 Nisan 2024 19:29

Süper olur! Aklın yolu bir. 150 yıldır sandığa gidiliyor ki bu da değişmeli!


HakkanPasha
Şef
01 Nisan 2024 19:55

E-seçim bu ülkede olmaz olamaz da. Edevlet bile hacklenmişken bu sistem yürümez ayrıca bu sistem bu ülkeye gelirse kesin üç kağıt olur. Ama mevcut sistem de iyileştirme yapılabilir. Hiç uyumadan saat 5te gittim ve 10 na kadar boş işler ile ilgilendim. 50 yıllık seçim sistemi ile işler yürüyor. Torbadan karbon kağıdı çıkmıştı en son bu kağıdı 20 yıl önce görmüştüm.

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