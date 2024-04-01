Ucube seçim sistemini değiştirelim: E - seçim!

Şu ucube, çağdışı seçim sistemini değiştirelim artık.

On binlerce görevli (başkanı, memuru, müşahiti, üyesi)

milyonlarca israf edilen kağıt (zarflar, oy pusulaları, kalemler vb),

uzayan sıkıntılı sayım döküm işlerinin yol açtığı yoğunluk artık ortadan kaldırılmalı.

Bu seçim sistemi tartışmalara, kavgalara, yaralanma ve ölümlere de zemin hazırlıyor. Buna da artık son vermek lazım.

Bu seçim sistemi maddi, ekonomik olarak da çok ciddi maliyete ve israfa yol açıyor. Görev alanlara ödenen para, kağıtlara, kaleme, gidiş geliş yol ücretlerine vs harcanan para çok çok fazla, astronomik rakamlara ulaşıyor. Maddi külfet. Buna da dur demek gerekiyor.

Peki çare ne? Çare e - seçim, online seçim.

Kim ne derse desin daha ekonomik olur, daha kolay olur, sonuç daha hızlı belirlenir, kavga dövüş tartışma olmaz, aksine daha insani olur, vs...

İstenirse yapılır. Yapılması sağlanır. Her türlü önlem alınır, siber güvenlik ve şeffaflık oluşturulabilir. Bu imkan var.

Türkiye online, e-seçim şeklinde çağdaş seçim sistemini kurmalıdır. Üzerinde düşünülürse daha iyisi mümkün.