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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Nisan 2024 20:00
Eş kurası ve iller arası tayin

Eş kurası ve iller arası tayin arasındaki fark nedir başvuru tarihleri farklı mıdır?

Aynı münhal kadrolara kadrolu memur ve 3+1 li personel birlikte mi başvuruyor yoksa ikisinin kontenjanı farklı, başvuru tarihleri farklı mı?

Lütfen bilen birisi aradaki farkı anlatırsa mutlu olurum


Algolpersei
Aday Memur
01 Nisan 2024 20:08

Toplu kadroya geçişte kadroya geçen personel eş kurasına katılabiliyor mu?

Toplam 1 mesaj

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