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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Nisan 2024 20:08
Yönetici görevlendirme iptalmi?
Bugün tercih süreci başlayacaktı. Ancak başlatılması. Acaba iptalmi edildi?

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