Yönetici görevlendirme iptalmi?

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
müdürün okula her gün geç gelmesiYerel seçim tecrübe paylaşımMahalli Seçim Ücretinin Çok Çok Az Olması.Proje okulları idareci atamalarıMaaş ve ücretler bayramdan önceAra tatildeki seminer ücreti ödenecek mi?Seçim parası isme mi yatacak iban a mı !Sandık Görevlileri Nasıl oy atacak??Muhtarlık sayımıSeçim görevi iptaline dair
Sözlük
Son Haberler
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandıŞanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıManisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiProje okulları yönetici atama sonuçları açıklandıGoldman'dan seçim sonrası ilk yorum: TL'de iyi performans bekliyoruz
Editörün Seçimi
sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri