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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Nisan 2024 21:13
Ülkeye bahar gelmiş umutsuz olmayın beyler

yine alımlar olacak arkadaşlar. moralinizi bozmayın

https://www.youtube.com/shorts/OBh3H5579oY


Sonösymbükücü
Aday Memur
01 Nisan 2024 21:22

Giren girdi ne baharı kardeşim? Baharın 2018'de olması gerekiyordu. Olan oldu ölen öldü.

Toplam 1 mesaj

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