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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Nisan 2024 21:47
Maaş bayram önü yatmıyor Şahlanıyoruz...

https://www.memurlar.net/haber/1097484/bakanliktan-bayram-oncesi-maas-islemleri-hakkinda-duyuru.html


feridunemeksiz
Şef
01 Nisan 2024 21:49
15 inde yatması bile mucize

makarnayiyenbozkurt
01 Nisan 2024 21:56

makarna yerüz lakin yedürmeyüz:)


aktivisst
Aday Memur
01 Nisan 2024 22:01

Makarna yiyen bozkurt mu olur la...

elin oğlu et yesin kebap yesin,

manda yogurdu, ejder (smooty) meyvesi,

anzer balı yesin,

Sen de otur ot ye, patetes, makarna ye.

Canına ot tıkadığımın evladı seni :)

Espiri bir yana: hiç iyi olmadı hakketen hiç !


abbe
Şef
01 Nisan 2024 22:12

İntikam çıkarılıyo ya aha babayiii (!) Ay'ın 8 ine banka maaş işlemi yapılması talimatı ortada iken ne lüzumu var bunu 15 ine bekletmenin. Asgarilisinden emeklisine kimse çocuğuna torununa adamakıllı bayram harcliği bile veremiyecektir.


hakuna.matata
Aday Memur
01 Nisan 2024 22:22

Twiter tepkisi yok mu varsa katılalım arkadaşlar


muallim.fani
Aday Memur
01 Nisan 2024 22:28

sözün bittiği yer diye bundan başkasına denilemez. ek dersi sallarlar ya hayırlısı artık bakalım.


muallim.fani
Aday Memur
01 Nisan 2024 22:30

Ek dersi de sallarlar ya hayırlısı bakalım.


fokyay
Şef
01 Nisan 2024 22:52

Yahu bu ne dünya sevgisi mal para hırsı sabredin biraz.

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