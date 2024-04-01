İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Nisan 2024 21:58
4-b sözleşmeli personel askere gitmeden once ne yapmalı

Arkadaşlar Devlet su işlerine 10 ay önce sözleşmeli personel olarak atandım, 16 mayısta bedelli askeliğe sevk edileceğim, sözleşme fesih ediliyor mu hangi işlemleri yapmak gerekiyor kaç gün önce dilekçe vermek gerekiyor yol gösterecek olursa memnun olurum

Çok Yazılan Konular

sözleşmeli için bu kanun geçerlimi4bli koruma ve güvenlik görevlisi maaşları hakkındaDövme Yasak mı ? Üniversitede sözleşmeli büro personeli olarak bulunuyorum ?6 aylık memur uyarma cezası alırsa?Üniversitede ÇalısmakMemurluk mu işçilik miBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarKadrolu Memurluktan Sözleşmeliye Geçiş Durumu

Sözlük

Cindy4love 1 zaaaaaaaaaaaaaa xd xd 1 Tahammül gücünü kaybetme nedenleri 1 Seni seviyorum,biliyorsun değil mi? 3 Hislerinize tercüman olan şiirler 1 umuda yolculuk 2 seçimden önceki son sözleri 1 yozgat 5 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 yalan makinesi 2

Son Haberler

Konya'da ağaç budamaya giden kişi ölü bulunduGSB Gençlik Medya Kampı başvuruları başladıYasa dışı 721 internet adresine işlem başlatıldıYağız Kaan Erdoğmuş, 12 yaşında 'büyükusta' ünvanını aldı'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri