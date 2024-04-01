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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Nisan 2024 22:37
ödenen hayat sig. prim dekontları vergi indirimi için nereye verilmeli

Merhaba, her ay ödenilen prim iadeli hayat sigorta primlerinin ödeme makbuzları vergi iadesi alabilmemiz için dekontu bordro ekibi / mutemet vb. nereye verilmelidir?

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