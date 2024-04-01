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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Nisan 2024 22:41
Sağlık bakanlığı jgk eş durumu

Ben sağlık bakanlığında kadrolu personelim eş durumuyla geldim şuan 6-d'deyiz eşimin batıya bu yıl tayini olacak bölge fark eder mi daha önce eş durumu yapanlar yorum yazabilir mi yoksa her türlü onun tayinin çıktığı yere geçer miyim örnek Muş Bitlis Bingöl gibi bir yerden Ankara Nevşehir konya gibi bir yere sağlıkçı eşini geçiren var mı

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