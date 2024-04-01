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Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


01 Nisan 2024 22:42
Kafa karışıklığı

Merhabalar, okb 40, tip 2 diyabet 20, tansiyon 10 toplamda 70 puan verdiler ve meşhur formüle göre 57 geldi.Vergi indirimi için başvurdum fakat sgk kısmında kafam karışık. İlk işe başlamam özel sektörde 01/04/2008 tarihinde oldu. Memuriyete girişim 28/05/2014. Bu sgk bu 70 puana mı bakacak yoksa 57 puana mı. Özelde ilk işe girdiğim tarihi mi baz alır yoksa mevcut emekli sandığına girişime mi ?Dörtbin küsür günüm var.

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