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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


01 Nisan 2024 22:53
Belediyelere geçiş

Jandarma sözleşmeli astsubaylıktan belediyelere geçebilen var mı süreç nasıl işliyor

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