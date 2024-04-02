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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Nisan 2024 00:07
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünün büro personeli ilanını gördünüz mü?

1- Lisans mezunu olmak,

2- 2022 KPSS P3 sınavından en az 60 puan almış olmak,

3- Askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak,

4- Belgelendirmek kaydı ile 03,04 ve 05 yaş çocuklarında müzik

eğitimi alanında deneyim belgesine sahip olmak.

5- İlan tarihi itibari ile Okul Öncesi çocuklar için Ritim İçinde Oyun

ve Pedagojik Formasyon Belgelerine sahip olmak.

ilan şartları bunlar büro personeli olmak için

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