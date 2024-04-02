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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Nisan 2024 00:25
2024/5 Ataması Zimmet.

Bu hafta zimmete düşüşlerin başlayacağı söyleniyor sendika tarafından. Zimmete düşüşler başladığında birbirimizi haberdar etmek için bu başlık altında toplanalım arkadaşlar.

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