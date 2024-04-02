İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Nisan 2024 00:28
Mülakat Süreci

Arkadaşlar kolay gelsin, mülakat aşamasındaki belgeleri ulaşabiliyor muyuz, bunun için nasıl bir yol izlemeliyim? Bu belgeleri dava açılırken kullanmayı düşünüyorum. Talep usulü ve süreç hakkında tecrübesi ve bilgisi olanlar paylaşım yaparsa sevinirim. Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Müdürün okula her gün geç gelmesiProje okulları idareci atamalarıMaaş ve ücretler bayramdan önceAra tatildeki seminer ücreti ödenecek mi?Seçim parası isme mi yatacak iban a mı !Maaş bayram önü yatmıyor Şahlanıyoruz...Sandık Görevlileri Nasıl oy atacak??Maaşlar ne zaman yatar ?geçersiz pusula ve geçersiz zarflarMahalli Seçim Ücretinin Çok Çok Az Olması.

Sözlük

yozgat 5 Seni seviyorum,biliyorsun değil mi? 3 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 Cindy4love 1 yalan makinesi 2 umuda yolculuk 2 zaaaaaaaaaaaaaa xd xd 1 Tahammül gücünü kaybetme nedenleri 1 Hislerinize tercüman olan şiirler 1

Son Haberler

Ramazan Ayına Özel Vade Farksız 15.000 TL!%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!2 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıklarıMilli bilardocu Seymen Özbaş, 21 yaş altında Avrupa şampiyonu olduGaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri