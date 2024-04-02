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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Nisan 2024 00:34
Hak Arayışı

Bir haksızlık yaşadığımızda hak aramaktan çekinmemizin nedenleri nelerdir? Bir başvuru yapacağımız zaman neden bu kadar korkuyor olabiliriz? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu devlet memurları için değil de amirlerin bir kılıcıymış gibi oluşturulmuş değil mi? NEDEN HAKKIMIZI ARARKEN BAŞIMIZA BİN TÜRLÜ İŞ GETİRİYORLAR ve BUNA KARŞI DA BİR ŞEY YAPAMIYORUZ? Kölelik sistemiyle bizim güncel demokrasi arasında bir farklılık gören var mı?

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