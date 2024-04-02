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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Nisan 2024 01:01
İstifa

Selam arkadaşlar. 13 yıldır çalışıyorum sağlık personeli olarak. Kpss ile atandım ve işimi hiç sevmiyorum, hiçbir zaman da sevmedim. İse gittiğim her gün tiksinerek gidiyorum. İstifa etmeyi düşünüyorum. Sizce pişman olur muyum? İstifa sonrası için birtakım hazırlık ve planlarım var. Erkek arkadaşım usa da yaşıyor zaten. Sadece istifa etmek mantıklı mı emin olamıyorum.

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