Ah şu mutemetler.

Arkadaş dış göreve gideli 1 ayı geçti hala yolluklar yatmadı.. Kursa gideli 2 ay oldu o da yatmadı..1 hafta önce MTSK sınav görevine gittim MEB iki günde yatırdı ücretimi. Uçak mı yapıyorsunuz anlamıyorum ben sizi.

Arkadaş dış göreve gideli 1 ayı geçti hala yolluklar yatmadı.. Kursa gideli 2 ay oldu o da yatmadı..1 hafta önce MTSK sınav görevine gittim MEB iki günde yatırdı ücretimi. Uçak mı yapıyorsunuz anlamıyorum ben sizi.