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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Nisan 2024 01:09
Ah şu mutemetler.
Arkadaş dış göreve gideli 1 ayı geçti hala yolluklar yatmadı.. Kursa gideli 2 ay oldu o da yatmadı..1 hafta önce MTSK sınav görevine gittim MEB iki günde yatırdı ücretimi. Uçak mı yapıyorsunuz anlamıyorum ben sizi.

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