İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Nisan 2024 01:39
Toplu Sözleşme İkramiyesi

Maaş Robotunda Toplu Sözleşme İkramiyesi 537.94 TL. Çıkıyor...

Çok Yazılan Konular

maaşlar bayramdan önce erken yatar mı? Maaşlar 15 Nisan'da YatacakMart Ayı enflasyon TahminiCumhurbaşkanının verdiği idari izin hangi yasaya dayanmaktadır?Temmuz ayı zam oranı tahminleriBordro yayınlanmışTemmuz zamMaaş promosyonunu vermeyen bankaya ne yaptırımı uygulayabiliriz?Bayram İkramiyesiVekil. Sözleşmeli. ücretli öğretmen 5510 mu 5434 mü?

Sözlük

herbaderm 1 bitcoin 1 umuda yolculuk 2 Tahammül gücünü kaybetme nedenleri 1 zaaaaaaaaaaaaaa xd xd 1 Seni seviyorum,biliyorsun değil mi? 3 yozgat 5 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 Cindy4love 1 Hislerinize tercüman olan şiirler 2

Son Haberler

Ramazan Ayına Özel Vade Farksız 15.000 TL!%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!2 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıklarıMilli bilardocu Seymen Özbaş, 21 yaş altında Avrupa şampiyonu olduGaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri