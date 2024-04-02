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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Nisan 2024 04:14
Asdep eş durumu tayin
Merhaba, 7433 sayılı Kanun sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Asdep olarak atanan birisinin eş durumundan tayin isteyebilmesi için 1 yılı mı doldurması gerekir 3 yılı mı?

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