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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


02 Nisan 2024 04:30
2024 Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Merhaba,

27 Nisan 2024 tarihinde Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına gireceğim. Başvuru kılavuzunda sınav konu başlıkları belirtilmiş fakat soru dağılımı ile ilgili bir bilgi yok.

Daha önce sınava girmiş yada sınavla ilgili bilgisi olanlar var ise soru dağılımı, sınav zorluğu vs. hakkında verebilir ise çok sevinirim. Teşekkürler.

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