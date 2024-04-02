Sendika Üyeliği

Bende hiç bir eksik yok, ayda 350 lira için üye olmuştum, üye olurken de bir şey yapmadıklarını biliyordum

Kusura bakma mühendis kadar çok maaş almadığımız için 350

sizin maaşınız yüksek olduğu için 350 lirayı gözünüz görmüyor, maşallah demek ki mühendislere çok para veriliyor

Kim bilir kaç lira tazminatınız var

350 lirayı beğenmiyor