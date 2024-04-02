İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Nisan 2024 09:58
Sendika Üyeliği
Artık sendika ücreti olan parayı alamadığımız için sendikaya üye olmanın bir anlamı var mı sizce düşüncelerinizi alabilir miyim teşekkür ederim

Prettypelin
Memur
02 Nisan 2024 10:06

ben ayrılıcam, formu doldurmaya üşendiğimden istifa edemedim, müsait bir vakitte sendikadan çıkıcam. Her ay niye cebimden 40 tl vereyim, bugüne kadar ne elde ettiler?


mihendis1234
Aday Memur
02 Nisan 2024 10:18

sendikaya üye olup ne elde ettiler diyorsan sende bir eksik vardır.....sendikalar babalarının hayrına üye almıyor gıkınızı çıkarmadan üye olursanız önüne gelen kendi borusunu öttürür işte sendikaçılığın kaynağı üyelerdir siz ses çıkartamıyorsanız ortada sadece eksik değil bir de yanlış vardır......

Prettypelin, 2 saat önce

ben ayrılıcam, formu doldurmaya üşendiğimden istifa edemedim, müsait bir vakitte sendikadan çıkıcam. Her ay niye cebimden 40 tl vereyim, bugüne kadar ne elde ettiler?


Prettypelin
Memur
02 Nisan 2024 10:26

Bende hiç bir eksik yok, ayda 350 lira için üye olmuştum, üye olurken de bir şey yapmadıklarını biliyordum

Kusura bakma mühendis kadar çok maaş almadığımız için 350

sizin maaşınız yüksek olduğu için 350 lirayı gözünüz görmüyor, maşallah demek ki mühendislere çok para veriliyor

Kim bilir kaç lira tazminatınız var

350 lirayı beğenmiyor

mihendis1234, 2 saat önce

sendikaya üye olup ne elde ettiler diyorsan sende bir eksik vardır.....sendikalar babalarının hayrına üye almıyor gıkınızı çıkarmadan üye olursanız önüne gelen kendi borusunu öttürür işte sendikaçılığın kaynağı üyelerdir siz ses çıkartamıyorsanız ortada sadece eksik değil bir de yanlış vardır......


tadik
Aday Memur
02 Nisan 2024 10:28

toplu sözleşme zamanı ı şu hakkı da alın şunun içinde uğraşın vb.sorunları iletirken bunun görüşmelerini kim yapacak? kim iletecek ?


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
02 Nisan 2024 11:37

Bundan sonra sendikacıları beslemek yok. Sırtımızdan kazandıkları parayla Audi A8 ile gezmeler bitti


ExpertE
Genel Müdür
02 Nisan 2024 12:01

Para için girenler aynı hızla çıkarlar kusura bakmayın da inanmadığınız ve tüm memurları aleyhe sürükleyen kuş kadar para için ah ve vebal aldığınız yetmedi burada utanmadan girsek mi çıksak mı diye mi konuşuyorsunuz? Hiçbir zaman ve dönem satılık olmadık şükür olmayız da, bu oluşuma memur lehinde hareket edilirse girilir ve menfaat gözetilmez. Sendikacılığın 'S'sinden anlamayan ne işe yaradığını dahi bilmeyen, yerel ve u.arası örnekleri başarı ve zararlı olanlarını ayırt edemeyenlere ne denir bilmiyorum.


murat_326
Şube Müdürü
02 Nisan 2024 12:03

Peki kurumla sıkıntı yasadiginizda tek basinizami halledeceksiniz

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

maaşlar bayramdan önce erken yatar mı? Maaşlar 15 Nisan'da YatacakMart Ayı enflasyon TahminiCumhurbaşkanının verdiği idari izin hangi yasaya dayanmaktadır?Maaş promosyonunu vermeyen bankaya ne yaptırımı uygulayabiliriz?Sendika Üyeliği Temmuz zamTemmuz ayı zam oranı tahminleriBordro yayınlanmışSGK Promosyon Güncellemesi(2024)

Sözlük

Çocuklara babalarinin yeteneklerine göre degil kendi yetenekleri 1 Cindy4love 1 umuda yolculuk 2 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 5 Bahar insanı kafası 1 çilek 2 Bugün olanlar 2 Seni seviyorum,biliyorsun değil mi? 3 zaaaaaaaaaaaaaa xd xd 2 yozgat 7

Son Haberler

AK Parti ve MHP'nin 4 ildeki toplam oy sayıları, rakiplerinin oy sayısından fazlaİstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünlerLise öğrencisinden gururlandıran başarı: CERN'e kabul edildiBoşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 kişi öldüCHP'den Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri