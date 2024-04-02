Polislikten istifa edip üniversite kadrosuna geçiş

Akademik kadrolar için Muvafakat alma gibi bir hak yok. Tek yol istifa edip beklemen ki akademik kadro ilanlarında a senin bekleme süren varmış biz bekleyelim demiyorlar. Kadro ilana çıkar ve ilan süresi dolduğunda başvuralar tamamlanmış olur . Ha bir de işin sınav kısımları var , her üniversite alım şartlarını kendisi belirliyor . Zaten öğretim üyesi / görevliliği başvurusu için standart şartları biliyorsundur Yüksek lisans / doktora yapmış veya yapıyor olmak , ALES (min. 70 ) ve Yds/Yökdil gibi sınavlardan min. almış ve geçerlilik süresi dolmuş olmaması , yaş 35 doldurmamış olmak lazım. Zaten muvakat olsaydı devlet memurluğunda kimse kalmazdı akademik kadroya geçerdi. Akademinin şartları çoğu meslek grubundan bin kat daha iyi. Öyle ki köklü üniversiteler öğretim üyelerine lojman dahi tahsis ediyor. Lojmandan kastım bizim Toki?den bozma eski lojman gibi düşünmeyin baya lüks yani. Hakları falan da çok güzel. Ben kadro bulurum diyorsan istifa et bekleme.