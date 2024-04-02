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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Nisan 2024 11:08
Şubat ayı sınav ücretleri yatmadı

Arkadaşlar merhaba. Şubat ayı e-sınav ücretleri hâlâ yatmadı. Bununla ilgili bir duyumu olan var mıdır? Normalde 25-26'sı gibi yatıyordu.

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