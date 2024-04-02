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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Nisan 2024 11:33
promosyon konusu gündemden düştü sanırım ses çıkmıyor artık kimseden

ümitler her zaman vardır hayatta gündemden düşssek bile hala personel arasında sıçaklığını korumaya devam ediyor mücadelemiz tüm adalet personelinin hakları ve iyileştirmeler ve sosyal hakkımız varsa mutlaka çabalalarımız devam edecekdir


rıhtım59
Aday Memur
02 Nisan 2024 11:46

Bakan şimdi kendi koltuğunun derdinde. Tek argümanları promosyon vardı, onu kullandılar seçim bitti. Hezimet ortada umarım milletin vermiş olduğu dersi almışlardır. yargı paketleri ile mahkumlara verilen indirimlerle kısmi aflarla seçim kazanılmıyormuş. önce kendi çalışanına emekline sahip çıkacaksın.

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