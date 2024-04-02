İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Nisan 2024 11:35
4A dan aynı ünvanda 4b li olarak başka bir kuruma geçiş

Arkadaşlar üniversitede 4a lı koruma ve güvenlik memuruyum kültür bakanlığında aynı ünvanda 4b li sözleşmeli olarak atandım istifa edip kültür bakanlığına geçiş yapabilirmiyim. Yada geçiş yapmam ne kadar mantıklı

Çok Yazılan Konular

Dövme Yasak mı ? Üniversitede sözleşmeli büro personeli olarak bulunuyorum ?sözleşmeli için bu kanun geçerlimi6 aylık memur uyarma cezası alırsa?Üniversitede ÇalısmakMemurluk mu işçilik miSozlesmeli personelin becayis hakki varmidir varsa sartlari nelerdir4bli koruma ve güvenlik görevlisi maaşları hakkında

Sözlük

çilek 2 Bahar insanı kafası 1 bitcoin 1 Lilyum 1 yeditürlü 1 Çocuklara babalarinin yeteneklerine göre degil kendi yetenekleri 1 umuda yolculuk 2 yozgat 7 Seni seviyorum,biliyorsun değil mi? 3 herbaderm 1

Son Haberler

AK Parti ve MHP'nin 4 ildeki toplam oy sayıları, rakiplerinin oy sayısından fazlaİstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünlerLise öğrencisinden gururlandıran başarı: CERN'e kabul edildiBoşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 kişi öldüCHP'den Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri