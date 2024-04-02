idari izinde ödenmeyen fazla mesai

İdari izin adı altında nöbet tutan memur neden cezalandırılıyor.657 ye tabi tüm memurlar 9 gün izin yaparken nöbet tutan memurun idari izinde calistigi hiç oluyor.Bayramlardan nefret ettik.Hicbir sendika yillardit yapılan bu haksızlığa müdahale etmiyor.Kurban Bayramı'nda gündüz çalışan memur 128 saat tam maaş alırken nöbet tutan 140 saat çalışarak tam maaş alıyor.Neden kimse birşey yapmiyor.

İdari izin adı altında nöbet tutan memur neden cezalandırılıyor.657 ye tabi tüm memurlar 9 gün izin yaparken nöbet tutan memurun idari izinde calistigi hiç oluyor.Bayramlardan nefret ettik.Hicbir sendika yillardit yapılan bu haksızlığa müdahale etmiyor.Kurban Bayramı'nda gündüz çalışan memur 128 saat tam maaş alırken nöbet tutan 140 saat çalışarak tam maaş alıyor.Neden kimse birşey yapmiyor.