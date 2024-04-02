CTE UDS Sınavı Feragat Etme Yardım.

22.07.2023 Tarihinde girmiş olduğum CEZA VE TEVKİFEVLERİ Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavını kazanarak Bilgisayar teknisyeni oldum, şuan Tercih yerlerini yazdım ve tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyorum.

Fakat ailevi sebepten dolayı kazanmış olduğum haktan feragat etmek istiyorum. Bu konuda ne yapabilirim?

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Görevde yükselme suretiyle atama işlemleri

Madde 15 ? (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/6/2014-29023)

Atanmaya hak kazanan personel, başarı listesinin kesinleşmesinden sonra puan sıralamasına göre atanır.

(Değişik fıkra:RG-24/5/2019-30783) Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda, başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. Genel Müdürlükçe hizmet ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak, tercihler nedeniyle boş kalan kadrolara, ilgili personelin tercihlerine bağlı kalınmaksızın re?sen atama yapılabilir.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atama şartlarını taşımaması nedeniyle sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atama işleminin iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamaması ya da atanma hakkından vazgeçmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atama yapılması,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı aylık süreyi aşmamak üzere müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara tabidir.

******* Bu yönetmeliğe istinaden feragat edebilirmiyim edebilirsem nasıl bir yol izlemem gerekiyor, şuan aktif olarak görev yaptığım yerde kalmam gerekiyor. Yardımlarınız fikirlerinize açığım