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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Nisan 2024 15:30
Otel Kayıtları Astsubaylığa Engel Mi?

Bundan 2 sene önce eski erkek arkadaşımla 1-2 kere mimli olmayan bir otelde konakladım. Fuhuş adı altında bir baskın kesinlikle olmadı. Bunun haricinde başka konaklamam olmadı.

Benim adli sicil kaydım temiz, şu ana kadar hiçbir suça karışmadım. Ailemde de böyle bir durum yok. Herhangi bir örgütle bağlantımız yok. Fakat eski erkek arkadaşımın kavga ve yasaklı madde konulu dosyası olabileceğini öğrendim. Aslında kavga konusundan eminim ama maddeden pek emin değilim. Kulaktan dolma bilgiler.. İletişim halinde değiliz. Şimdi de bir bilgim yok fakat düşüncem hapis cezası aldığı yönünde. Uzun lafın kısası adli sicil kaydı temiz değil.

Suçların şahsiliği ilkesinden dolayı benim bir problem yaşamama durumum olsa da otel kaydından elenme ihtimalim nedir bilgisi olan ya da bu sebepten ötürü elenen var mı?


Turk Kahvesi
Aday Memur
02 Nisan 2024 16:14

MİT e eleman almıyorlar merak etme otel kayıtlarına bakan olmaz.

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