İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Nisan 2024 15:42
Dilekçenin uygun değerlendirilmemesi?

Arkadaşlar aynı okulda görev yaptığım memur ile süreki tartışma ve anlaşmazlık içerisindeyiz. Bu konuyla ilgili okul müdürüme aynı okulda başka birime geçişimin sağlanması ve tartışma ve anlaşmazlıkların yaşandığını anlatan dilekçe ile başvurdum. Ama dilekçem uygun görülmedi ve aynı birimde çalışmaya devam ediyoruz. Bu durumun değişmesini sağlamak için il milli eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunursam olumlu bir sonuç alır mıyım, yoksa başka bir yolu var mıdır?

Çok Yazılan Konular

Müdürün okula her gün geç gelmesiProje okulları idareci atamalarıMaaş bayram önü yatmıyor Şahlanıyoruz...Ara tatildeki seminer ücreti ödenecek mi?Ucube seçim sistemini değiştirelim: E-seçim!Maaş ve ücretler bayramdan önceSeçim parası isme mi yatacak iban a mı !Sandık Görevlileri Nasıl oy atacak??Maaşlar ne zaman yatar ?2024 uzman ve başöğretmenlik süreci

Sözlük

körler sağırlar,birbirini ağırlar. 1 zaaaaaaaaaaaaaa xd xd 2 Parkour 3 market gezmesi 2 pratik zeka 2 yeditürlü 1 gibi 1 Seni seviyorum,biliyorsun değil mi? 3 Tahammül gücünü kaybetme nedenleri 1 Bahar insanı kafası 2

Son Haberler

Freni boşalan kamyon 10 araç ve 4 iş yerine çarparak durabildiFilistin Eğitim Bakanlığı: 7 Ekim'den bu yana 6050 Filistinli öğrenci şehit olduAK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimizin mesajı başımızın üstüneTahliye davasını kaybeden kiracı evi ateşe verdiRamazan Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri